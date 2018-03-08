Мануель Нойер: голкіпер, який змінив уявлення про гру воротарів. ВІДЕО

Мануель Нойер

27 березня, свій 32-й день народження святкує видатний німецький голкіпер Мануель Нойер.

Згадуємо найбільш знакові моменти в кар'єрі голкіпера:

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