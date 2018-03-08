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256 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 12:33
Мануель Нойер: голкіпер, який змінив уявлення про гру воротарів. ВІДЕО
|Мануель Нойер
27 березня, свій 32-й день народження святкує видатний німецький голкіпер Мануель Нойер.
Згадуємо найбільш знакові моменти в кар'єрі голкіпера:
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій