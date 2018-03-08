Фантастичний гол Ракицького в ворота збірної Японії. ВІДЕО

Ярослав Ракицький / 1927

У Бельгії збірна України грає товариську гру проти збірної Японії.

Рахунок у грі шедевральним пострілом у дев'ятку відкрив Ярослав Ракицький на 21-й хвилині гри.

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