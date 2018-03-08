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1595 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 16:02
Фантастичний гол Ракицького в ворота збірної Японії. ВІДЕО
|Ярослав Ракицький / 1927
У Бельгії збірна України грає товариську гру проти збірної Японії.
Рахунок у грі шедевральним пострілом у дев'ятку відкрив Ярослав Ракицький на 21-й хвилині гри.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій