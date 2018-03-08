Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

Выбор ракетки для большого тенниса – дело ответственное. От его результата зависит успех тренировок, а правильный подбор экипировки положительно влияет на состояние здоровья спортсмена. Именно поэтому стоит уделить внимание данному вопросу.

По каким параметрам выбрать ракетку для большого тенниса?

При выборе теннисной экипировки смотрим на основные параметры. Каждый из них влияет на общее напряжение и состояние мышц. Любое изменение может привести к травме. Параметров всего четыре:

● Вес. Этот показатель рассчитывается строго индивидуально. Важно не только объективно оценивать свою физическую форму, но и учесть частоту ударов по мячу. Детские и женские модели весят от 255 до 275 грамм, для профи могут быть свыше 300.

● Размер ручки варьируется от 1 до 5. От этого показателя зависит комфорт и безопасность игрока. Здесь работает простое правило: чтобы определить необходимую форму ручки, нужно взять ее в руку. Если расстояние между средним и большим пальцем значительно больше или меньше 1 см, такая модель не подходит.

● Материал изготовления. Этот параметр влияет на долговечность и качество инвентаря. Цена также меняется. Самые бюджетные и простые – алюминиевые. За ними следуют ракетки, выполненные из графитового композита. Главная особенность этого вида – облегченная конструкция. Самые дорогостоящие и долговечные – это графитные модели. Они требуют правильного ухода и хранения.



● Размер головы. Вариаций здесь немного. Все они варьируются в пределах 95-110 дюймов. Подбор этого показателя зависит от уровня теннисиста. Чем больше голова ракетки, тем лучше смягчаются ошибки. Такой тип хорош для начинающих.

Какую ракетку для большого тенниса купить именно вам?

Начинающему лучше остановиться на варианте с довольно большим диаметром головы. Можно рассматривать игровой инвентарь с показателем 100-110 дюймов. Подойдет игровой инвентарь из класса алюминиевых. Именно он поможет получить наибольший опыт в правильности ударов. Новичку не стоит покупать слишком тяжелую ракетку. Женщинам подойдет инвентарь, весом до 275 грамм. Мужчина-новичок будет хорошо чувствовать себя с вариантом потяжелее (275-285 гр).



Подбор снаряжения для детей особенно важен. Нужно купить максимально комфортную экипировку. Для детей до 13 лет удачно ложится в руку алюминиевая ракетка на 255-275 граммов. Оптимальный размер головы зависит от уровня маленького теннисиста. Начинать удобно с варианта в 110 дюймов и уменьшать этот показатель до 100 дюймов.

Экипировка для профи должна быть очень удобной и максимально производительной. Долговечный материал – цельный графит, новый инструмент не придется часто "обкатывать".

Для девушек-профи возможно использование ракетки из графитового композита. Размер головы в 100 дюймов – самый комфортный. А вот вес теннисного инвентаря профессионального спортсмена может быть более 300 гр.

Кроме четырех основных параметров, желательно определиться и с производителем экипировки. Отдавать предпочтение тому или иному бренду стоит, отталкиваясь от ценовой категории, дизайна и собственных предпочтений. Наибольшим спросом пользуются теннисные ракетки Prince, а также ракетки таких брендов, как Wilson, Head, Babolat.

Изложенные в данном материале общие рекомендации существенно упростят процесс выбора теннисной ракетки. А с ее дальнейшим приобретением не должно возникнуть проблем. Интернет-магазин TennisGo предлагает большое разнообразие теннисных ракеток для новичков, детей, мужчин, женщин. Здесь есть профессиональные модели. Большой ассортимент позволяет найти максимально подходящий Вам тип изделия.

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