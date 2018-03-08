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27.03.2018  19:47

Мбаппе забиває в ворота збірної Росії. ВІДЕО

Кіліан Мбаппе

Зірка ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе відкрив рахунок у товариській грі проти збірної Росії.

Чудову передачу нападнику віддав Поль Погба, відрізавши всю оборону росіян:

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