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1216 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 20:49
Мбаппе знущається над захистом росіян та забиває між ніг голкіперу. ВІДЕО
У товариській грі між збірними Росії та Франції Кіліан Мбаппе забив гол, просто знущаючись над захистом господарів.
Прокинувши м'яч між ніг захиснику зірка ПСЖ зробив те ж саме і з голкіпером:
Нагадаємо, що саме форвард ПСЖ відкрив рахунок у цьому матчі.
Ще один гол за французів забив ідеальним голом зі штрафного Поль Погба.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій