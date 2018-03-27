Мбаппе знущається над захистом росіян та забиває між ніг голкіперу. ВІДЕО



У товариській грі між збірними Росії та Франції Кіліан Мбаппе забив гол, просто знущаючись над захистом господарів.

Прокинувши м'яч між ніг захиснику зірка ПСЖ зробив те ж саме і з голкіпером:

Нагадаємо, що саме форвард ПСЖ відкрив рахунок у цьому матчі.

Ще один гол за французів забив ідеальним голом зі штрафного Поль Погба.

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