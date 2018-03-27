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28.03.2018  23:08

Международная федерация футбола – ФИФА

ФИФА – это главный руководящий орган в мировом футболе. Именно под эгидой данной организации проходит главное первенство – Чемпионат мира. В состав ФИФА входят федерации футбола всех государств и именно здесь регулируется их деятельность.

Впервые о необходимости создания международной организации заговорили еще в конце XIX века, однако юридические документы удалось оформить лишь к 1904 году. Долгое время работа не приносила ощутимых дивидендов, более того, руководители сталкивались с отказом некоторых стран идти на сотрудничество. Из-за этого первый полноценный мундиаль удалось провести лишь в 1930 году.

Теперь ФИФА – это крупная международная организация, которая насчитывает большее количество членов, чем ООН. Дело в том, что в футболе есть сборные:
• Уэльса;
• Шотландии;
• Северной Ирландии.

Соответственно, есть их местные федерации. В политике такого разделения не существует.

ФІФА

Теперь получать новости футбола стало гораздо проще благодаря развитию прогрессивных средств связи. За результатами можно следить в режиме реального времени. Последние 5 лет были тревожными для международной организации, ведь ее сотрясало немало скандалов.

Организация в XXI веке

Долгие годы главой ФИФА был швейцарец Йозеф Блаттер. При нем прошли существенные изменения. Организация стала гораздо более прибыльной, увеличилось количество участников чемпионата мира. Теперь спонсоры были сами заинтересованы в сотрудничестве с крупным брендом. Однако многолетнего лидера уличили в коррупции и он был отстранен от должности. Вместе с ним ушел еще один важный человек для мирового футбола – глава УЕФА Мишель Платини.

После этого уровень доверия к ФИФА однозначно упал, начались массовые проверки, которые выявили многочисленные нарушения. В результате, было принято решение – избрать нового президента, которым стал давний работник структуры Джанни Инфантино.

Благодаря его воле и блестящим решениям удалось смыть шлейф позорных скандалов организации и вновь вернуть привлекательность для всего мира.

Инфантино также способствовал тому, чтобы количество участников мирового первенства возросло до 48. Теперь для ФИФА наступают новые времена – впереди ЧМ-2018, к которому будет повышенное внимание со стороны болельщиков и общественности.

Организаторы обещают провести турнир на высочайшем уровне и это будет серьезным экзаменом для всей структуры в целом.

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