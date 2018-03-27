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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
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29.03.2018  11:44

Противостояние киевского Динамо и донецкого Шахтера

Матчи между Динамо и Шахтером — настоящее украшение украинского чемпионата. Противостояние европейского уровня традиционно привлекает болельщиков из разных уголков мира. Это самый настоящий матч за 6 очков, где часто определяется судьба чемпионства.

С момента обретения Украиной независимости флагманом отечественного первенства стало киевское Динамо. Столичный клуб неизменно становился чемпионом страны. Лишь с началом 2000-х конкуренцию ему смог составить донецкий Шахтер, который впервые взошел на Олимп украинского футбола в 2002 году.

Ключевым для горняков было приглашение на роль наставника Мирчи Луческу. Опытный румынский специалист раскрыл потенциал игроков и смог сделать из крепкого коллектива настоящего гранда по меркам отечественного чемпионата. Более того, ФК Шахтер с каждым годом все успешнее представлял Украину на международной арене. Главным триумфом клуба стал выигрыш Кубка УЕФА в 2009 году. В полуфинале того розыгрыша они сумели сломить сопротивление ФК Динамо Киев.

 

Сейчас градус противостояния все так же велик. У киевлян, однако, есть очевидное преимущество, ведь горняки сейчас лишены возможности играть перед родными трибунами в связи со сложной политической обстановкой

Последние противостояния

Долгое время в матчах доминировал Шахтер, столичный клуб же максимум довольствовался ничьей. Однако с приходом на тренерский мостик Сергея Реброва именно Динамо стало диктовать условия игры. В начале сезона 2017/18 команды встретились в матче за Суперкубок Украины, в котором подопечные Паулу Фонсеки уверенно разобрались с оппонентами.

В текущем сезоне донетчане идут в турнирной таблице выше динамовцев. Однако расстояние между коллективами не столь велико, кроме того, им предстоит ряд очных поединков, которые могут как принести Шахтеру чемпионский титул, так и максимально обострить интригу в чемпионате. Также вероятна встреча клубов в рамках Кубка Украины – им попались соперники, которых вполне реально обыграть, поэтому велика вероятность увидеть отечественное классико в финале турнира.

Матч Динамо - Шахтер – это всегда:

● бескомпромиссная борьба;
● буря эмоций;
● голы, удаления, пенальти.

Поединок такого ранга традиционно считается не просто центральным, а главным в украинском футболе. После его завершения еще долго не могут улечься страсти. В этом году нас также ожидает интригующая развязка первенства, а очный поединок соперников должен расставить все на свои места.

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