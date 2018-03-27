Автогол року з чемпіонату Польщі. ВІДЕО

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У одному з матчів чемпіонату Польщі було забито чудо-автогол.

Захисник, намагаючись вибити м'яч подалі від власних воріт, забив гол-красень обвідним ударом у самісеньку дев'ятку власних воріт.

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