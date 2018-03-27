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538 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.03.2018 17:30
Автогол року з чемпіонату Польщі. ВІДЕО
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У одному з матчів чемпіонату Польщі було забито чудо-автогол.
Захисник, намагаючись вибити м'яч подалі від власних воріт, забив гол-красень обвідним ударом у самісеньку дев'ятку власних воріт.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій