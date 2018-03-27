Легендарному Олексію Михайличенку - 55! ФОТО. ВІДЕО

Олексій Михайличенко

30 березня, 55-річний ювілей святкує видатний український футболіст Олексій Михайличенко.

Чемпіон вітає ювіляра та згадує основні віхи в кар'єрі легендарного футболіста.

Корінний киянин, вихованець відомого київського футболіста і тренера Анатолія Бишовця, Олексій Михайличенко з'явився в основному складі Динамо в квітні 1983 року, коли в команді почалася зміна поколінь (до цього він ще провів один матч в Кубку СРСР 1982).

Анатолій Бищовець (2-й ліворуч) та Олексій Михайличенко (1-й праворуч)

Спочатку справи у Олексій складалися непогано. У своєму першому ж матчі за основний склад проти ЦСКА в Києві Михайличенко вже на 24-й хвилині в шпагаті зі скрутного становища забив і свій перший гол. Однак, всього протягом свого першого сезону йому довірили місце в основі лише 5 разів. Що, втім, не завадило Олексію в цих 5 матчах забити аж 3 голи.

У 1984 році, після повернення в Динамо Лобановського, Михайличенко зіграв 18 матчів, забив 4 голи. 20 матчів і 2 голи у нього і в 1985-му.

Але ці цифри не говорять про те, що Олексій став в основному виходити на заміну: в зоряний півзахист київської команди кращих часів пробитися було вкрай складно.

На початку 1986 року сталась темна історія зі спробою переходу в московське Динамо. Ходили чутки, що Михайличенко, розчарований роллю запасного, сам намагався піти.

Олексій Михайличенко (в центрі) 1986-й рік

Через багато років Олексій розповів іншу версію: що, мовляв, його забрали усним розпорядженням по лінії МВС, а сам він саботував вихід на заміну в складі вже Динамо московського, пославшись на ... бутси не того розміру.

Як би там не було, але Михайличенко залишився в Києві. Спочатку він з'являвся на полі лише епізодично, але незмінно забивав. Один раз вийшов навесні - і врятував матч з Нефтчі. Наступний раз вийшов на заміну в липні - і врятував матч з Торпедо.

Починаючи з цього матчу він видав блискучу серію: в 5 матчах забив 5 голів - в кожному по одному. Проте, гравцем основи Олексій все ще не вважався: просто Лобановський давав відпочити то одному, то іншому з основних півзахисників.

Як би це не звучало цинічно, але стати гравцем основи, куди було важко пробитися навіть при такій блискучій грі, Місі допомогло нещастя. Нещастя партнера. Іван Яремчук на турнірі в Мадриді отримав важку травму, і утворилося вакантне місце. Олексій міцно став гравцем основи поруч з Заваровим, Рацем і Яковенко. Підсумок 1986 року: 20 ігор - 12 голів; 1987 року: 28 ігор - 9 голів (обидва рази - кращий бомбардир команди).

Зоряним часом для Михайличенко став 1988 рік. У складі збірних СРСР Олексій став віце-чемпіоном Європи і переможцем Олімпійських ігор. Разом з Заваровим і Протасовим він став справжнім лідером клубу і першою збірною. Продемонстрував гру універсального футболіста, багато переміщався по полю. Як підсумок: визнання футбольної Європи.

СРСР - Нідерланди 1988-й рік

За опитуванням Франс Футболу Михайличенко в 1988 році зайняв 4-е місце серед футболістів Європи, лише кілька голосів поступившись третьому призеру - голандцеві Франку Райкарду.

Через два роки Олексій повинен був зіграти на чемпіонаті світу. На жаль, не склалося. Безглузда травма в матчі з Ізраїлем (впав на кисть руки і зламав її) завадила. Правда, це не завадило укласти контракт зі швидко прогресуючою генуезькою Сампдорією.

Михайличенко в футболці Сампдорії 1990-й рік

У 1991 році Михайличенко першим з українських і радянських футболістів став чемпіоном Італії. Однак, відразу ж дещо несподівано перейшов до шотландського Глазго Рейджерс. Можливо, клуб з Глазго був ближче Олексію по духу. Можливо, запропонував більш вигідні умови (не будемо забувати, що тоді при переході безпосередньо з радянського клубу в закордонний контракти гравців полягали через Спорткомітет СРСР, забиравший частина прибутку чисто для себе).

Михайличенко в Глазго Рейнджерс





У Глазго Михайличенко провів п'ять років, зіграв 110 матчів, забив 22 голи, ставав чемпіоном Шотландії, дійшов до чвертьфіналу Кубка чемпіонів. Одного разу, під час телетрансляції, в титрах у всіх гравців вказувався зріст, вага, вік, а поруч з прізвищем Михайличенко було написано коротко і ясно: "Former Dynamo Kyiv player".

Гол Олексія Михайличенка в Суперкубку УЄФА (1990-й рік):

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