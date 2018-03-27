Крим - це Україна: наймиліша історія дня від ринганонсера. ВІДЕО

Павло Журавльов

Сьогодні вночі в Лос-Анджелесі український кікбоксер Павло Журавльов проведе бій проти американця Майрона Денніса.

Павло зараз живе в Одесі, але все ще гордо представляє Севастополь.

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