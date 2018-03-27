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56 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 01:02
Крим - це Україна: наймиліша історія дня від ринганонсера. ВІДЕО
|Павло Журавльов
Сьогодні вночі в Лос-Анджелесі український кікбоксер Павло Журавльов проведе бій проти американця Майрона Денніса.
Павло зараз живе в Одесі, але все ще гордо представляє Севастополь.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій