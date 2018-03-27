Бухгалтер із Чикаго став першою зіркою дня в НХЛ: неймовірна історія з найсильнішої Ліги світу. ФОТО . ВІДЕО

Скотт Фостер

Звичайний бухгалтер із Іллінойса Скотт Фостер не думав, що цей четвер стане для нього особливим.

Кожна команда в НХЛ заявляє на матч двох воротарів - основного і запасного.

Але що робити, якщо один з них отримав травму, а голкіпер з фарм-клубу швидко дістатися до місця проведення гри не може?

В такому випадку клуби НХЛ укладають одноденні контракти з любителями, які ніколи на професійному рівні не грали, але знаходяться поблизу того місця, де проводиться гра.

Зазвичай любителі сидять в запасі і навіть не виходять на лід.

Але 36-річний бухгалтер Скотт Фостер, якого в терміновому порядку запросив клуб Чикаго Блекхокс, не тільки з'явився на майданчику, а й зіграв 14 хвилин.

Скотт Фостер

"Я нічого не чув, тільки слова, що треба надіти маску", - сказав Фостер.Все почалося ввечері, коли він перебував недалеко від арени United Center.

Йому сказали надіти форму і готуватися до гри проти Вінніпег Джетс. Фостер не пропустив жодної шайби, а Чикаго переміг Вінніпег Джетс з рахунком 6:2. Він був визнаний першою зіркою зустрічі.

Колін Деліа парирував 25 кидків з 27 і був змушений просити заміну через судоми.Перемога була записана на рахунок Деліа, який дебютував в НХЛ.

Скотт Фостер

Фостер грає в хокей в аматорській лізі на ковзанці Johnny's IceHouse West. Це колишня тренувальна ковзанка Блекхокс, яка знаходиться в півтора кілометрах від арени United Center.

"Вдень я працюю бухгалтером, - сказав Фостер. - Так що ще кілька годин тому я сидів за комп'ютером, а зараз стою перед вами, зігравши 14 хвилин в НХЛ".

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