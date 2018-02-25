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06.03.2018  15:31

Інопланетянин Мессі. Топ-10 голів легендарного аргентинця. ВІДЕО


В 27 турі іспанської Ла Ліги Ліонелю Мессі підкорилося чергове досягнення.

У грі проти Атлетіко аргентинський нападник забив 600-й гол у кар'єрі.

539 м'ячів Мессі забив за Барселону, 61 - за збірну Аргентини

Даний показник підкорився аргентинцю за 747 матчів.

До вашої уваги 10 найкращих голів інопланетянина:

Раніше повідомлялося, що в 25-му турі чемпіонату Іспанії Мессі побив черговий рекорд.

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