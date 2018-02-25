29 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.03.2018 15:31
Інопланетянин Мессі. Топ-10 голів легендарного аргентинця. ВІДЕО
В 27 турі іспанської Ла Ліги Ліонелю Мессі підкорилося чергове досягнення.
У грі проти Атлетіко аргентинський нападник забив 600-й гол у кар'єрі.
539 м'ячів Мессі забив за Барселону, 61 - за збірну Аргентини
Даний показник підкорився аргентинцю за 747 матчів.
До вашої уваги 10 найкращих голів інопланетянина:
Раніше повідомлялося, що в 25-му турі чемпіонату Іспанії Мессі побив черговий рекорд.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій