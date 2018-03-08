Ти не такий як усі: у Флоренції попрощалася з Давіде Асторі. ФОТО





8 березня у Флоренції провели в останній путь капітана Фіорентини Давіде Асторі, який помер 4 березня.

Прощальна панахида зібрала безліч відомих футболістів, людей і простих вболівальників фіалок.

"Ти і брат, і син, якого хотів би мати кожен. У твоїх батьків ніколи не було проблем з тобою.

Ти не такий як всі. Ти справжній футбол, футбол в чистому вигляді для дітей.

Думками ми з твоїми татом і мамою, братами, Франческою і принцесою Віккі (дружиною і дочкою).

Ти був людиною з великої літери, і ми їй про це розповімо. Ти світло для всіх нас", - сказав під час прощальної панахиди гравець Фіорентини Мілан Бадель.

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