Супергол п'ятою Циганкова у ворота Лаціо. ВІДЕО

У грі 1/8 фіналу ЛЄ проти Лаціо Віктор Циганков відкрив раханок вишуканим ударом п'ятою.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua