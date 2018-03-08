Фантастичний гол Мораеса у ворота Лаціо. ВІДЕО

У грі з Лаціо Динамо забиває лише шедеври.

Гол Мораеса у ворота Лаціо:

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