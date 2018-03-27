Фантастичний гол Шапаренка в ворота Маріуполя. ВІДЕО

На 65-й хвилині матчу 25-го туру УПЛ хавбек Динамо Микола Шапаренко відзначився шедевральним голом:

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