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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
3617 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 18:49
Фантастичний гол Шапаренка в ворота Маріуполя. ВІДЕО
На 65-й хвилині матчу 25-го туру УПЛ хавбек Динамо Микола Шапаренко відзначився шедевральним голом:
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій