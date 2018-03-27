Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Блоги
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
163 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
11.04.2018  10:53

ТОП-10 подвигів і просто добрих вчинків у світовому футболі. ВІДЕО

Паоло Ді Каніо

Що спільного між такими різними постатями в світовому футболі як, наприклад, Кріштіану Роналду та Паоло Ді Каніо?

Або між німецьким хавбеком Аароном Хантом та неперевершеним Арсеном Венгером?

Незважаючи на те, що сучасний футбол надзвичайно брудний та жорсткий, все таки трапляються вчинки, які заслуговують на величезну повагу з боку вболівальників.

До вашої уваги топ-10 саме таких добрих вчинків і навіть подвигів на футбольних полях світу:

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua




Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
13:29
Теніс. Світоліна не допоможе збірній України в матчі Кубка Федерації
13:14
Футбол. Колишня дружина Шовковського: Мама стріляла у повітря
12:55
Футбол. Рома наздогнала київське Динамо в клубному рейтингу УЄФА
12:29
Теніс. Україна втратила чотири позиції в рейтингу націй Кубка Девіса
12:17
Футбол. У Києві запустили трамвай із зображенням легендарного тренера Динамо
11:54
Футбол. Балотеллі поїде грати в США?
11:39
Футбол. Рома продовжує святкувати: президент клубу купався у фонтані в центрі Риму
11:18
Футбол. Азербайджанський клуб потролив Барселону
Усі новини

Блоги
 
Інтерв'ю
 
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!