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163 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 10:53
ТОП-10 подвигів і просто добрих вчинків у світовому футболі. ВІДЕО
|Паоло Ді Каніо
Що спільного між такими різними постатями в світовому футболі як, наприклад, Кріштіану Роналду та Паоло Ді Каніо?
Або між німецьким хавбеком Аароном Хантом та неперевершеним Арсеном Венгером?
Незважаючи на те, що сучасний футбол надзвичайно брудний та жорсткий, все таки трапляються вчинки, які заслуговують на величезну повагу з боку вболівальників.
До вашої уваги топ-10 саме таких добрих вчинків і навіть подвигів на футбольних полях світу:
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій