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72 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 10:53
Феноменальний гол півзахисника Вулвергемптона. ВІДЕО
|Рубен Невеш
У 42-му турі Чемпіоншипа Вехвергемптон приймав Дербі Каунті.
За рахунку 1:0 на користь вовків на 51-й хвилині матчу хавбеку господарів Рубену Невешу вдався просто феноменальний гол.
Загалом же гра закінчилася з рахунком 2:0.
Зазначимо, що вовки продовжують упевнено лідирувати в першому англійському дивізіоні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій