Феноменальний гол півзахисника Вулвергемптона. ВІДЕО

Рубен Невеш

У 42-му турі Чемпіоншипа Вехвергемптон приймав Дербі Каунті.

За рахунку 1:0 на користь вовків на 51-й хвилині матчу хавбеку господарів Рубену Невешу вдався просто феноменальний гол.

Загалом же гра закінчилася з рахунком 2:0.

Зазначимо, що вовки продовжують упевнено лідирувати в першому англійському дивізіоні.

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