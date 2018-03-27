Сейв сторіччя від легендарного Девіда Сімена, якому сьогодні виповнилося 15 років. ВІДЕО

Девід Сімен

13 квітня 2003 року в півфіналі Кубку Англії між Арсеналом і Шеффілд Юнайтед, голкіпер гармашів Девід Сімен створив справжнісіньке диво, витягнувши "мертвий" м'яч.

Багато фахівців і простих уболівальників визнали цей сейв найкращим в історії.

Пригадаємо той неперевершений епізод:

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