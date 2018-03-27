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394 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 19:34
Сейв сторіччя від легендарного Девіда Сімена, якому сьогодні виповнилося 15 років. ВІДЕО
|Девід Сімен
13 квітня 2003 року в півфіналі Кубку Англії між Арсеналом і Шеффілд Юнайтед, голкіпер гармашів Девід Сімен створив справжнісіньке диво, витягнувши "мертвий" м'яч.
Багато фахівців і простих уболівальників визнали цей сейв найкращим в історії.
Пригадаємо той неперевершений епізод:
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій