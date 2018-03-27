Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Блоги
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
394 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
13.04.2018  19:34

Сейв сторіччя від легендарного Девіда Сімена, якому сьогодні виповнилося 15 років. ВІДЕО

Девід Сімен

13 квітня 2003 року в півфіналі Кубку Англії між Арсеналом і Шеффілд Юнайтед, голкіпер гармашів Девід Сімен створив справжнісіньке диво, витягнувши "мертвий" м'яч.

Багато фахівців і простих уболівальників визнали цей сейв найкращим в історії.

Пригадаємо той неперевершений епізод:

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua




Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
20:20
Хокей. Володар Континентального кубку приєднався до збірної України
19:55
Футбол. Ліга чемпіонів-2017/18: букмекери дали прогноз після жеребкування 1/2 фіналу
19:21
Хокей. Визначилися суперники збірної України у спарингах перед чемпіонатом світу
18:54
Футбол. Миколаїв переміг Геліос, а Волинь здолала Оболонь у матчах 27 туру Першої ліги
18:40
Бокс. Федерація боксу Росії подала заявку на проведення бою Усик - Гассієв
18:19
Футбол. Головний тренер Боруссії розраховує на Ярмоленка в дербі з Шальке
17:56
Футбол. Клуби АПЛ проголосували проти використання системи відеоповторів з наступного сезону
17:34
Футбол. Уболівальник Шахтаря заплатив 41 тисячу гривень, щоб дивитися матч проти Динамо з лави запасних
Усі новини

Блоги
 
Інтерв'ю
 
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!