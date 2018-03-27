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18.04.2018  11:26

Такого ви ще не бачили! Автогол бісеклетою в регіональній Лізі Швейцарії. ВІДЕО

Пуллі Футбол - ФК Ренс

Досить кумедний епізод трапився в одному з матчів однієї з Регіональних ліг Швейцарії.

Команда Пуллі Футбол приймала ФК Ренс.

За рахунку 1:2 на користь гостей, захисник господарів намагався ефектно вибити м'яч подалі від власних воріт, але забив у власні...

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