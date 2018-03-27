Куарежма? Ні, не чув: гол-шедевр хавбека збірної Грузії. ВІДЕО

Валерій Казаішвілі

Феноменальний за виконанням голам забив за збірну Грузії Валерій Казаішвілі.

На 35-й хвилині гри гравець Сан Хосе протягнув м'яч метрів 30, перед карним майданчиком на замасі обіграв суперника і шведою відправив м'яч у дев'ятку збірної Естонії.

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