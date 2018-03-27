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02.04.2018  18:21

Феноменальний гол з центра поля в чемпіонаті Туреччини. ВІДЕО

Юрай Куцка

Феноменальний гол було забито в 27-му турі чемпіонату Туреччини.

Хавбек Трабзонспора словак Юрай Куцка закинув м'яч за комірець голкіперу Галатасарая Фернандо Муслері з самого центру поля.

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