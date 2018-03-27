У Києві відбувся 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon – наймасовіший біговий захід в Україні

Nova Poshta Kyiv Half Marathon

У Києві відбувся 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon – наймасовіший біговий захід в Україні й єдина бігова подія в Україні, що має відзнаку Міжнародної Асоціація легкоатлетичних федерацій Bronze Label IAAF. Такий статус підтверджує найвищий рівень організації, що відповідає світовим стандартам безпеки, якості та обслуговування. За даними офіційного сайту, кількість учасників стала рекордною за весь час проведення заходу – 11 тисяч спортсменів з 52 країн. Найстаршим зареєстрованим бігуном виявився 77-річний українець Олег Шетанков.

Маршрут традиційний – коло вздовж Дніпра, зі стартом і фінішом на Контрактовій площі. А вибір забігів був надзвичайно широкий. Учасникам пропонували одну із індивідуальних дистанцій забігу: 21,0975 км, 5 км і 2 км. Також відбулися естафетні (забіги 1х10 км+1х11 км під назвою HeForShe Kyiv Half Marathon Relay та 3х5 км+1х6 км Under Armour Relay) та корпоративні змагання (Chamber Cup, Diplomat Cup, Security Cup). У дитячих стартах взяло участь 1000 дітлахів, які змагалися на дистанціях 1000 м, 500 м і 100 м.

Цього року переможці київського півмарафону встановили два рекорди траси – представник Ефіопії Анбеса Ленчо пробіг дистанцію за 1:02.53,4 години, а українка Вікторія Калюжна подолала 21 км за 1:13.43,9.

Призовий фонд у розмірі 242 300 грн. розділили між п’ятьма першими фінішерами серед чоловіків та жінок в абсолютній першості, також додаткові премії дісталися цьогорічним рекордсменам. Грошову винагороду отримали й ті учасники, які посіли 1, 2, 3 місця в семи вікових категоріях серед чоловіків та жінок.

У марафоні приймали участь й спортсмени Running club Poltava, інформаційним партнером якого є сайт Чемпіон.

Атлети Running club Poltava на 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon показав такі результати:

Дмитро Скрипай (1:44:53.8)

Сергій Якименко (1:45:18.3)

BAO Yi (1:51:16.4)

Олег Ричик (1:38:18.9)

Олена Стрільчук (2:08:32.8)

Тетяна Лукомінська (2:03:25.6)

Артем Гладищук та Анна Гончарко у складі естафетної команди з 4-х осіб посіли 21 місце серед 278 команд з загальним проходженням дистанції за 1:40:42.9.

"Траса забігу не найлегша з тих, що я бігав, було декілька підйомів", – поділився враженням від участі в київському півмарафоні Дмитро Скрипай. – "Плюс складність ще полягала в тому, що був вітер, який супроводжував нас впродовж всієї дистанції. Але за рахунок цього не було надто спекотно. Сама ж траса дуже гарна, пролягає поблизу річки Дніпро. Особливо було дуже класно бігти по Трухановому острові, де сосновий ліс просто зачаровує своєю красою. Київ вразив масштабністю, адже більше 11000 учасників брали участь у цьому забігу, тільки на дистанції напівмарафону – 3500 бігунів! Київська "половинка" – це найбільший напівмарафон України, тому всім раджу пробігти його і відчути шалені емоції цієї події".

Олена Стрільчук (Running club Poltava)

8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon відкрив серію заходів Run Ukraine Running League 2018, що об’єднує 7 бігових змагань у п’яти містах України.

Наступний старт запланований на 20 травня у Дніпрі. А Running club Poltava вже 29 квітня стартує на 5-му EPIKUR KHARKIV INTERNATIONAL MARATHON.

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