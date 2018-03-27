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320 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.04.2018 19:13
Згадати все! Вирішальний пенальті Олега Гусєва в ворота швейцарців у 1/4 фіналу ЧС-2006. ВІДЕО
|Радість Олега Гусєва одразу після голу в ворота збірної Швейцарії
25 квітня свій 35-річний ювілей святкує легенда київського Динамо та збірної України Олег Гусєв.
Чемпіон вітає видатного гравця та згадує один з найвизначніших епізодів у кар'єрі гравця - вирішальний пенальті в 1/4 фіналу ЧС-2006 у ворота швейцарців.
Нагадаємо, що саме в серії пенальті проти швейцарців, Олександр Шовковський встановив унікальний рекорд, не пропустивши жодного голу з "точки".
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій