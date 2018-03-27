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25.04.2018  19:13

Згадати все! Вирішальний пенальті Олега Гусєва в ворота швейцарців у 1/4 фіналу ЧС-2006. ВІДЕО

Радість Олега Гусєва одразу після голу в ворота збірної Швейцарії

25 квітня свій 35-річний ювілей святкує легенда київського Динамо та збірної України Олег Гусєв.

Чемпіон вітає видатного гравця та згадує один з найвизначніших епізодів у кар'єрі гравця - вирішальний пенальті в 1/4 фіналу ЧС-2006 у ворота швейцарців.

Нагадаємо, що саме в серії пенальті проти швейцарців, Олександр Шовковський встановив унікальний рекорд, не пропустивши жодного голу з "точки".

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