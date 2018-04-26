Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
121 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 19:14
Легенда Барселони зі сльозами на очах попрощався з клубом. ФОТО. ВІДЕО
|Андрес Іньєста
У п'ятницю, 27-го квітня Андрес Іньєста оголосив, що сезон 2017/2018 стане останнім у його 16-річній кар'єрі в складі каталонського гранда.
Легендарний іспанець не зміг стримати сліз оголошуючи своє рішення.
Чемпіон вирішив пригадати переможний гол видатного футболіста у фіналі ЧС-2010 у ворота Нідерландів у додатковий час.
Гол, який приніс Іспанії перший чемпіонський титул.
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