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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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27.04.2018  19:14

Легенда Барселони зі сльозами на очах попрощався з клубом. ФОТО. ВІДЕО

Андрес Іньєста

У п'ятницю, 27-го квітня Андрес Іньєста оголосив, що сезон 2017/2018 стане останнім у його 16-річній кар'єрі в складі каталонського гранда.

Легендарний іспанець не зміг стримати сліз оголошуючи своє рішення.

Чемпіон вирішив пригадати переможний гол видатного футболіста у фіналі ЧС-2010 у ворота Нідерландів у додатковий час.

Гол, який приніс Іспанії перший чемпіонський титул.

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