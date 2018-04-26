Максим Білий: талановитий український футболіст, який 5 років уже не з нами. ВІДЕО

Максим Білий в молодіжній збірній України в грі проти англійців

27 квітня виповнилося б 29 років Максиму Білому, одному з найталановитіших українських футболістів свого покоління.

Вихованець дніпропетровского футболу помер 14 вересня 2013 року після тривалої та важкої хвороби.

Філігранна техніка, високий футбольний інтелект і неабиякий талант - це все про нього.

Білий по праву вважався одним з найталановитіших футболістів, які народилися наприкінці 80-х. Його однолітки Євген Коноплянка та Андрій Ярмоленко стали справжніми лерами національної збірної.

На молодіжному Євро-2011, збірна України мала дуже потужний склад і була одним з фаворитом турніру, але не склалося.

Саме Максим став автором єдиного голу українців на чемпіонаті, який забив, вийшовши на заміну наприкінці гри проти збірної Чехії.

Чемпіон згадує непересічного футболіста, який, ми упевнені, приніс би багато приємних миттєвостейі українським, і не тільки вболівальникам, але доля розпорядилася по іншому...

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