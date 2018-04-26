Погба кинув зухвалий виклик Ібрагімовичу. ВІДЕО

Поль Погба

Зірці Манчестер Юнайтед Полю Погба не дають спокою лаври легендарного шведа Златана Ібрагімовича.

На відео, яке опублікував француз у власному Instagram, він продемонстрував свої навики карате та звернувся до Ібри.

"Златан, ти думаєш ти один можеш підняти свою ногу так високо", - написав Погба.

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