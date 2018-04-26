Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Блоги
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
68 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
29.04.2018  18:31

Погба кинув зухвалий виклик Ібрагімовичу. ВІДЕО

Поль Погба

Зірці Манчестер Юнайтед Полю Погба не дають спокою лаври легендарного шведа Златана Ібрагімовича.

На відео, яке опублікував француз у власному Instagram, він продемонстрував свої навики карате та звернувся до Ібри.

"Златан, ти думаєш ти один можеш підняти свою ногу так високо", - написав Погба.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua




Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
19:53
Футбол. Атлетико мінімально виграв у Алавеса. Матчі 35-го туру чемпіонату Іспанії
19:50
Футбол. Екс-гравець Динамо забив розкішний гол в чемпіонаті Італії. ВІДЕО
19:20
Футбол. Захисник Зорі вибув до кінця сезону
18:59
Футбол. Майнц розгромив РБ Лейпциг. Матчі 32-го туру чемпіонату Німеччини
18:50
Футбол. Українець, який розірвав контракт з Уралом, тренується із Зорею
18:36
Футбол. Ренн обіграв Тулузу. Матчі 35-го туру чемпіонату Франції
18:29
Футбол. Сіті без Зінченка розгромив Вест Гем. Матчі 36-го туру чемпіонату Англії
18:16
Футбол. Ярмоленко потрапив у запас на матч з Вердером
Усі новини

Блоги
 
Інтерв'ю
 
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!