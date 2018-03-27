Божевільний гол Роналду в ворота Ювентуса. ВІДЕО

Кріштіану Роналду

На 64-й хвилині матчі 1/4 фіналу ЛЧ Кріштіану Роналду подвоїв рахунок феноменальним ударом ножицями через себе

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua