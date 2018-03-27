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03.04.2018  23:19

Божевільний гол Роналду в ворота Ювентуса. ВІДЕО

Кріштіану Роналду

На 64-й хвилині матчі 1/4 фіналу ЛЧ Кріштіану Роналду подвоїв рахунок феноменальним ударом ножицями через себе

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