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108 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 11:22
Неймовірний сейв Наваса після удару Ігуаїна. ВІДЕО
|Кейлор Навас
На 23-й хвилині матчу 1/4 фіналу ЛЧ між Ювентусом і Реалом голкіпер вершкових Кейлор Навас здійснив неймовірний сейв після удару Гонсало Ігуаїна.
На той момент Реал вигравав з рахунком 1:0, після голу Кріштіану Роналду.
Загалом же гра закінчилася перемогою мадридців з рахунком 3:0.
Нагадаємо, що форвард гостей Кріштіану Роналду забив божевільний гол у ворота Буффона ножицями через себе.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій