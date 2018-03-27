Неймовірний сейв Наваса після удару Ігуаїна. ВІДЕО

Кейлор Навас

На 23-й хвилині матчу 1/4 фіналу ЛЧ між Ювентусом і Реалом голкіпер вершкових Кейлор Навас здійснив неймовірний сейв після удару Гонсало Ігуаїна.

На той момент Реал вигравав з рахунком 1:0, після голу Кріштіану Роналду.

Загалом же гра закінчилася перемогою мадридців з рахунком 3:0.

Нагадаємо, що форвард гостей Кріштіану Роналду забив божевільний гол у ворота Буффона ножицями через себе.

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