Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Блоги
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
108 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
04.04.2018  11:22

Неймовірний сейв Наваса після удару Ігуаїна. ВІДЕО

Кейлор Навас

На 23-й хвилині матчу 1/4 фіналу ЛЧ між Ювентусом і Реалом голкіпер вершкових Кейлор Навас здійснив неймовірний сейв після удару Гонсало Ігуаїна.

На той момент Реал вигравав з рахунком 1:0, після голу Кріштіану Роналду.

Загалом же гра закінчилася перемогою мадридців з рахунком 3:0.

Нагадаємо, що форвард гостей Кріштіану Роналду забив божевільний гол у ворота Буффона ножицями через себе.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua




Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
13:25
Футбол. Шовковський: Поки що ми тільки втрачаємо і розкрадаємо
13:09
Футбол. Динамо і Зорю розсудить Дердо. Суддівські призначення на 26-й тур УПЛ
12:47
Бокс. Гвоздик: Ломаченко - фаворит, але Лінарес не здасться
12:32
Футбол. Тотовицький: На преміальні за нічию з Металістом купив Honda Accord
12:10
Футбол. Президент Агробізнеса: Навіщо допускати команди до участі в Другій лізі, якщо вони не надають фінансових гарантій?
11:53
Футбол. Іско познущався з екс-гравця Шахтаря, прокинувши йому між ніг. ВІДЕО
11:36
Футбол. Франков: Красніков розбирається у футболі більше, ніж ми з вами
11:17
Футбол. Шапаренко і Хочолава - найфартовіші для Динамо й Шахтаря
Усі новини

Блоги
 
Інтерв'ю
 
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!