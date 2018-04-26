Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
154 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 11:08
Від Марадони до Роналдінью: найлегендарніші голи світового футболу. ВІДЕО
|Роналдінью
Чемпіон вирішив пригадати одну із версій найкращих голів усіх часів.
Вашій увазі топ-35 найлегендарніших голів світового футболу:
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій