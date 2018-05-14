Папа не потрапив: Ребров назвав свою команду-мрію, в яку не потрапив Віктор Леоненко. ФОТО. ВІДЕО

Сергій Ребров / скрін

Екс-тренер київського Динамо Сергій Ребров назвав свою Dream Team.

До символічної команди Реброва увійшли футболісти, з якими легендарний динамівець грав або працював як тренер.

У команді не знайшлося місця одіозному форварду Динамо 90-х Віктору Леоненку.

Цікаво, що з нині діючих футболістів до команди-мрії Реброва потрапили лише Домагой Віда та Андрій Ярмоленко.

Воротар: Олександр Шовковський

Центральні захисники: Домагой Віда, Владислав Ващук

Крайні захисники: Олег Лужний (праворуч) та Бадр Ель-Каддурі

Опорний півзахисник: Огнен Вукоєвич

Центральні півзахисники: Юрій Калитвинцев і Валентин Белькевич.

Вінгери: Віталій Косовський та Андрій Ярмоленко

Нападник: Андрій Шевченко

Dream Team від Сергія Реброва / скрін

Також Сергій Ребров заявив, що Леоненко сам закопав свою кар'єру.

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