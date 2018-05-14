Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
631 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 10:10
Папа не потрапив: Ребров назвав свою команду-мрію, в яку не потрапив Віктор Леоненко. ФОТО. ВІДЕО
|Сергій Ребров / скрін
Екс-тренер київського Динамо Сергій Ребров назвав свою Dream Team.
До символічної команди Реброва увійшли футболісти, з якими легендарний динамівець грав або працював як тренер.
У команді не знайшлося місця одіозному форварду Динамо 90-х Віктору Леоненку.
Цікаво, що з нині діючих футболістів до команди-мрії Реброва потрапили лише Домагой Віда та Андрій Ярмоленко.
Воротар: Олександр Шовковський
Центральні захисники: Домагой Віда, Владислав Ващук
Крайні захисники: Олег Лужний (праворуч) та Бадр Ель-Каддурі
Опорний півзахисник: Огнен Вукоєвич
Центральні півзахисники: Юрій Калитвинцев і Валентин Белькевич.
Вінгери: Віталій Косовський та Андрій Ярмоленко
Нападник: Андрій Шевченко
|Dream Team від Сергія Реброва / скрін
Також Сергій Ребров заявив, що Леоненко сам закопав свою кар'єру.
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