Красень Олімпійський до фіналу ЛЧ готовий. ФОТО



Уже цієї суботи, 26 травня на нСК Олімпійський відбудеться фінал Ліги чемпіонів 2017/18.

Головна арена України готова до протистояння Реал - Ліверпуль.

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