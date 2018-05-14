Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
728 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 11:12
Красень Олімпійський до фіналу ЛЧ готовий. ФОТО
Уже цієї суботи, 26 травня на нСК Олімпійський відбудеться фінал Ліги чемпіонів 2017/18.
Головна арена України готова до протистояння Реал - Ліверпуль.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій