Божевільний фінал Ліги чемпіонів 2005 року Мілан - Ліверпуль. ВІДЕО
|Ліверпуль переможець ЛЧ - 2005
За кілька годин до фіналу ЛЧ - 2017/18 між Реалом і Ліверпулем, який відбудеться в Києві, Чемпіон пригадує божевільний фінал та фантастичний камбек мерсисайдців в 2005 році проти Мілана.
У фінальному матчі ЛЧ сезону 2004/05 зіграли зірковий Мілан з Андрієм Шевченком та Ліверпуль Стівена Джерарда.
Фаворитом того матчу букмекери одностайно називали італійців.
І вже перший тайм підтвердив прогнози не лише букмекерів, а й більшості спеціалістів.
Уже на 1-й хвилині Паоло Мальдіні вивів россонері вперед, а на 39-й та 44-й хвилинах Ернан Креспо зробив рахунок розгромним.
Отже 3:0 після першого тайму і футболісти Мілана вже подумки святкували перемогу в турнірі, але те, що сталося в другому таймі не можливо передати на словах...
Спочатку Стівен Джерард на 54-й хвилині відіграв один м'яч, буквально через 2 хвилини Владімір Шміцер скоротив рахунок до мінімуму, а ще через 4 хвилини Хабі Алонсо зрівняв рахунок.
Основний час так і закінчився з рахунком 3:3.
Додатковий час проходив за переваги Мілана і Андрій Шевченко мав "убивчий" момент, але дива реакції продемонстрував кіпер Ліверпуля Єжи Дудек.
Серію пенальті в тому божевільному матчі, який став одним з найвидовищних в історії, виграли підопічні Рафаеля Бенітеса.
Нагадаємо, що фаворитом київського фіналу букмекери одностайно називають Реал, але Ліверпулю не вперше вигравати трофеї перебуваючи в ролі аутсайдера.
До речі в Ліверпулі випустили емоційний ролик до фіналу Ліги чемпіонів у Києві.
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