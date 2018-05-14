Божевільний фінал Ліги чемпіонів 2005 року Мілан - Ліверпуль. ВІДЕО

Ліверпуль переможець ЛЧ - 2005

За кілька годин до фіналу ЛЧ - 2017/18 між Реалом і Ліверпулем, який відбудеться в Києві, Чемпіон пригадує божевільний фінал та фантастичний камбек мерсисайдців в 2005 році проти Мілана.

У фінальному матчі ЛЧ сезону 2004/05 зіграли зірковий Мілан з Андрієм Шевченком та Ліверпуль Стівена Джерарда.

Фаворитом того матчу букмекери одностайно називали італійців.

І вже перший тайм підтвердив прогнози не лише букмекерів, а й більшості спеціалістів.

Уже на 1-й хвилині Паоло Мальдіні вивів россонері вперед, а на 39-й та 44-й хвилинах Ернан Креспо зробив рахунок розгромним.

Отже 3:0 після першого тайму і футболісти Мілана вже подумки святкували перемогу в турнірі, але те, що сталося в другому таймі не можливо передати на словах...

Спочатку Стівен Джерард на 54-й хвилині відіграв один м'яч, буквально через 2 хвилини Владімір Шміцер скоротив рахунок до мінімуму, а ще через 4 хвилини Хабі Алонсо зрівняв рахунок.

Основний час так і закінчився з рахунком 3:3.

Додатковий час проходив за переваги Мілана і Андрій Шевченко мав "убивчий" момент, але дива реакції продемонстрував кіпер Ліверпуля Єжи Дудек.

Серію пенальті в тому божевільному матчі, який став одним з найвидовищних в історії, виграли підопічні Рафаеля Бенітеса.

Нагадаємо, що фаворитом київського фіналу букмекери одностайно називають Реал, але Ліверпулю не вперше вигравати трофеї перебуваючи в ролі аутсайдера.

До речі в Ліверпулі випустили емоційний ролик до фіналу Ліги чемпіонів у Києві.

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