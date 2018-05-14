Геніальний Пол Гаскойн, який програв свій головний матч у житті зеленому змію. ФОТО. ВІДЕО

Пол Гаскойн пыд час ЧС-1990

27 травня, народився Пол Гаскойн - видатний англійський футболіст, який, здебільшого через пиятику, так і не став справжньою легендою світового футболу.

Гаскойн - це не лише непересічний футбольний талант, а його гра іноді була геніальною, а ще й відомий дебошир і забіяка.

Пол двічі був близький до тріумфу зі збірною Англії: на Мундіалі-1990 та Євро-1996, але не судилося...

Хоча головний свій матч у житті Гаскойн програв не на футбольному полі, а в боротьбі з оковитою.

Гаскойн під час лікування в одній із клінік

Пол Гаскойн ікона для вболівальників Глазго Рейнджерс (Наші дні, після лікувааня від алкогольної залежності)

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