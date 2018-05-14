Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
123 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 15:21 - Андрій Твердохліб
Геніальний Пол Гаскойн, який програв свій головний матч у житті зеленому змію. ФОТО. ВІДЕО
|Пол Гаскойн пыд час ЧС-1990
27 травня, народився Пол Гаскойн - видатний англійський футболіст, який, здебільшого через пиятику, так і не став справжньою легендою світового футболу.
Гаскойн - це не лише непересічний футбольний талант, а його гра іноді була геніальною, а ще й відомий дебошир і забіяка.
Пол двічі був близький до тріумфу зі збірною Англії: на Мундіалі-1990 та Євро-1996, але не судилося...
Хоча головний свій матч у житті Гаскойн програв не на футбольному полі, а в боротьбі з оковитою.
|Гаскойн під час лікування в одній із клінік
|Пол Гаскойн ікона для вболівальників Глазго Рейнджерс (Наші дні, після лікувааня від алкогольної залежності)
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій