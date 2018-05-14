Головному хокейному прихильнику Путіна Алєксандру Овєчкіну перевірили на міцність щелепу. ВІДЕО

Алєксандр Овєчкін



У першій фінальній грі Кубка Стенлі між Вегасом та Вашингтоном лідеру столичних Алєксандру Овєчкіну шайба потрапили в щелепу.

"Скрєпний" хокеїст перевірив свої зуби та продовжив гру.

Гра зікінчилася з рахунком 6:4 на користь хокеїстів Вегаса.

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