Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
207 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 16:32
Головному хокейному прихильнику Путіна Алєксандру Овєчкіну перевірили на міцність щелепу. ВІДЕО
|Алєксандр Овєчкін
У першій фінальній грі Кубка Стенлі між Вегасом та Вашингтоном лідеру столичних Алєксандру Овєчкіну шайба потрапили в щелепу.
"Скрєпний" хокеїст перевірив свої зуби та продовжив гру.
Гра зікінчилася з рахунком 6:4 на користь хокеїстів Вегаса.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій