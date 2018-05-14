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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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30.05.2018  10:02

Футбол - мистецтво: топ-30 комбінацій сезону 2017/18

Скрін з відео


"Деякі люди думають, що футбол це питання життя і смерті. Я не поділяю цієї думки. Я можу запевнити, що це набагато важливіше".

Цей вbслів видатного англійського тренера Білла Шенклі якнайкраще характеризує футбол.

Футбол вже давно більше ніж гра, футбол - це соціальне явище, для багатьох мистецтво, якщо хочете.

До вашої уваги топ-30 вишуканих комбінацій сезону, що минув.

Паніше Чемпіон писав про топ-100 найкращих голів сезону.

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