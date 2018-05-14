Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
220 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 10:02
Футбол - мистецтво: топ-30 комбінацій сезону 2017/18
|Скрін з відео
"Деякі люди думають, що футбол це питання життя і смерті. Я не поділяю цієї думки. Я можу запевнити, що це набагато важливіше".
Цей вbслів видатного англійського тренера Білла Шенклі якнайкраще характеризує футбол.
Футбол вже давно більше ніж гра, футбол - це соціальне явище, для багатьох мистецтво, якщо хочете.
До вашої уваги топ-30 вишуканих комбінацій сезону, що минув.
Паніше Чемпіон писав про топ-100 найкращих голів сезону.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій