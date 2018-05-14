Євген Хачеріді - футболіст із непростим характером, який "з'їв" Ібрагімовича. ВІДЕО

Євген Хачеріді

Один з найкращих центрбеків в історії київського Динамо, після 10-річної кар'єри в клубі, вирішив змінити обстановку та перейшов у грецький ПАОК.

Гравець емоційно попрощався з київським уболівальником і відпривився до берегів Егейського моря.

Ібрагімович, Лукаку, Джеко, Агуеро - це далеко неповний список топ-форвардів, з яких Хач "знімав скальпи"

Євген Хачеріді проти Златана Ібрагімовича на Євро-2012

Чемпіон згадує кар'єру Євгена в Динамо та збірній України.

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