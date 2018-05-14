Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
171 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 14:37
Євген Хачеріді - футболіст із непростим характером, який "з'їв" Ібрагімовича. ВІДЕО
|Євген Хачеріді
Один з найкращих центрбеків в історії київського Динамо, після 10-річної кар'єри в клубі, вирішив змінити обстановку та перейшов у грецький ПАОК.
Гравець емоційно попрощався з київським уболівальником і відпривився до берегів Егейського моря.
Ібрагімович, Лукаку, Джеко, Агуеро - це далеко неповний список топ-форвардів, з яких Хач "знімав скальпи"
|Євген Хачеріді проти Златана Ібрагімовича на Євро-2012
Чемпіон згадує кар'єру Євгена в Динамо та збірній України.
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