Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
64 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 09:54 - Андрій Твердохліб
The Dog style: провідний український тенісист "розриває" мережу грою на синтезаторі. ВІДЕО
|Олександр Долгополов
Перша ракетка України та екс-тринадцята ракетка світу Олександр Долгополов не перестає дивувати своїми талантами.
Киянин, крім захоплення дизайнерством та автогонками, досить пристойно володіє синтезатором, що він нам і продемонстрував на своїй сторінці в Instagram.
Долгополов невимушено виконав композицію одного з провідних музикантів сучасності Armin van Buuren - Communication.
Нагадаємо, що напередодні українська фехтувальниця Ольга Харлан знялася у відвертій фотосесії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій