The Dog style: провідний український тенісист "розриває" мережу грою на синтезаторі. ВІДЕО

Олександр Долгополов

Перша ракетка України та екс-тринадцята ракетка світу Олександр Долгополов не перестає дивувати своїми талантами.

Киянин, крім захоплення дизайнерством та автогонками, досить пристойно володіє синтезатором, що він нам і продемонстрував на своїй сторінці в Instagram.

Долгополов невимушено виконав композицію одного з провідних музикантів сучасності Armin van Buuren - Communication.

Нагадаємо, що напередодні українська фехтувальниця Ольга Харлан знялася у відвертій фотосесії.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua