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05.05.2018  09:54 - Андрій Твердохліб

The Dog style: провідний український тенісист "розриває" мережу грою на синтезаторі. ВІДЕО

Олександр Долгополов

Перша ракетка України та екс-тринадцята ракетка світу Олександр Долгополов не перестає дивувати своїми талантами.

Киянин, крім захоплення дизайнерством та автогонками, досить пристойно володіє синтезатором, що він нам і продемонстрував на своїй сторінці в Instagram.

Долгополов невимушено виконав композицію одного з провідних музикантів сучасності Armin van Buuren - Communication.

Нагадаємо, що напередодні українська фехтувальниця Ольга Харлан знялася у відвертій фотосесії.

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