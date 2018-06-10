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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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10.06.2018  16:50

Кров з молоком. Даяна Ястремська відсвяткувала 18-річчя гучною вечіркою з дорогим шампанським та вишуканими сукнями. ФОТО. ВІДЕО

 Даяна Ястремська / instagram

Напередодні, молода українська тенісистка Даяна Ястремська відсвяткувала свій 18-й день народження.

Вечірка відбулася на березі Чорного моря в рідній для Даяни Одесі.

Дійство вразило своїм розмахом, кількістю гостей та красивими вбраннями.

Сама ж тенісистка з'явилася у вишуканій сукні, в якій швидше нагадувала світську левицю.

 
 
 
 
 

 
 

 
 
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