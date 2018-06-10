Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
53 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 16:50
Кров з молоком. Даяна Ястремська відсвяткувала 18-річчя гучною вечіркою з дорогим шампанським та вишуканими сукнями. ФОТО. ВІДЕО
|Даяна Ястремська / instagram
Напередодні, молода українська тенісистка Даяна Ястремська відсвяткувала свій 18-й день народження.
Вечірка відбулася на березі Чорного моря в рідній для Даяни Одесі.
Дійство вразило своїм розмахом, кількістю гостей та красивими вбраннями.
Сама ж тенісистка з'явилася у вишуканій сукні, в якій швидше нагадувала світську левицю.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua
Останні публікації
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій