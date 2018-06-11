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481 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 07:45
Гордість сім'ї: племінник Роналду, як і його зірковий дядько, на ти із м'ячем. ФОТО
Катя Авейро та її син Дініш/Instagram
Зірковий Криштіану Роналду, який у свої 33 є батьком чотирьох дітей, може пишатися не лише безпосередньо своїми нащадками.
Його старша сестра, відома у Португалії співачка Катя Авейру, яка до того ж має величезний вплив на нападника Реала і є авторитетом для нього, виховує сина Дініша (названого на честь батька Роналду).
Цей 8-річний хлопчик вже пішов по стопах свого зіркового дядька. Принаймні із м'ячем він точно на ти - так само як і один із найкращих футболістів на планеті.
Сестра Роналду виклала на своїй сторінці в Instagram фото Дініша із м'ячем.
"Гордість", - підписала фото Катя Авейру.
Раніше повідомлялося, що сім'я Роналду приїхала у Київ на фінал Ліги чемпіонів Реал - Ліверпуль на приватному літаку зірки.
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