Гордість сім'ї: племінник Роналду, як і його зірковий дядько, на ти із м'ячем. ФОТО



Катя Авейро та її син Дініш/Instagram Катя Авейро та її син Дініш/Instagram

Зірковий Криштіану Роналду, який у свої 33 є батьком чотирьох дітей, може пишатися не лише безпосередньо своїми нащадками.

Його старша сестра, відома у Португалії співачка Катя Авейру, яка до того ж має величезний вплив на нападника Реала і є авторитетом для нього, виховує сина Дініша (названого на честь батька Роналду).

Цей 8-річний хлопчик вже пішов по стопах свого зіркового дядька. Принаймні із м'ячем він точно на ти - так само як і один із найкращих футболістів на планеті.

Сестра Роналду виклала на своїй сторінці в Instagram фото Дініша із м'ячем.

"Гордість", - підписала фото Катя Авейру.

Раніше повідомлялося, що сім'я Роналду приїхала у Київ на фінал Ліги чемпіонів Реал - Ліверпуль на приватному літаку зірки.

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