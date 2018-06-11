Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Блоги
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
423 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
11.06.2018  10:58

Пишні форми, татуювання та сімейна ідилія: дівчина новачка Динамо Че Че Клаудіа Феррейра. ФОТО

Знайомтесь, дівчина новачка Динамо Че Че Клаудіа Феррейра

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua




Останні публікації
11.06.2018
Бокс

По стопах Ломаченка або хто такий чемпіон світу у найлегшій вазі Артем Далакян. ФОТО. ВІДЕО

17 червня у Києві українець Артем Далакян буде захищати титул чемпіона світу WBA у найлегшій ваговій категорії
 
11.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Божествений хвостик у США та геніальний Зідан у фіналі домашньої першості. Історія чемпіонатів світу

Вперше в історії світового футболу проведення чемпіонату довірили країні, де футбол не був і не є спортом № 1. Проте, турнір вдався, а рекорд відвідуваності, встановлений в США, не перевершений до цих пір, незважаючи навіть на збільшення числа учасників фінальної стадії чемпіонату світу.
 
11.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

"Рука Бога", крах надій команди Лобановського та величний Франц Беккенбауер. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО

Багато хто називає цей чемпіонат світу турніром Дієго Марадони. Можна сперечатися і не погоджуватися з цією думкою, але факт залишається фактом ‐ ні до, ні після цього роль одного гравця в перемозі команди на світовій першості не була такою значною.
 
Усі публікації
Новини
12:45
Баскетбол. Українського баскетболіста запросили на перегляд до команди НБА
12:33
Футбол. Легенда українського футболу не буде продовжувати контракт із Динамо
12:19
Футбол. Команда Ярмоленка зіграє з грандами світового футболу
12:00
ЧС-2018. У мережі з'явився жахаючий ролик про Чемпіонат світу в Росії. ВІДЕО
11:52
Бокс. Аутсайдер поєдинка між Істером і Гарсією також хоче битися з Ломаченком
11:30
Дзюдо. Українець завоював срібло на важливому міжнародному старті
10:55
ЧС-2018. Півзахисник Шахтаря у складі збірної Бразилії прибув до Росії
10:40
Теніс. Світоліна втратила четверту сходинку в рейтингу WTA
Усі новини

Блоги
 
Інтерв'ю
 
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!