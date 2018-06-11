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11.06.2018  17:35

Як підготуватися до гри? Мастурбація допоможе! Дружина воротаря збірної Португалії знає рецепт перемоги на ЧС-2018. ФОТО


Доктор-сексопатолог Віра Рібейру, дружина воротаря збірної Португалії Руя Патрісіу дала оригінальну пораду Криштіану Роналду та Ко, які вже 15 червня проведуть перший матч на ЧС-2018 проти Іспанії. 

На думку Рібейру, гравцям необхідно напередодні важливої гри, і не лише з іспанцями, а й проти інших суперників, займатися мастурбацією. Саме самозадоволення допоможе футболістам - вони вийдуть на гру без поганих думок, а з гарним настроєм. 

Про Рібейру пише у книзі "Посібник із спокуси". Один із її лейтмотивів - із стримування себе не вийде нічого хорошого. 

"Футболістам не слід утримуватися від сексу напередодні ігор. Зважаючи на те, що спортивний режим часто не дозволяє їм бути поряд із своїми дружинами або подругами, мастурбація стане в пригоді. Професійний спорт не повинен асоціюватися із браком сексу", - розповіла Рібейру про свою книгу в ефірі португальського телебачення. 

Пропонуємо поки подивитися на Віру Рібейру, яка не боїться давати футболістам слушні поради. 

 

Зазначимо, що Руй Патрісіу, який виступає за Спортинг, скоріше за все буде основним голкіпером португальців.

Нагадаємо, крім іспанців, Португалія зіграє на Мундіалі проти Марокко та Ірану.  

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