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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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12.06.2018  07:01

Яскрава усмішка, юнацька безпосередність та неабиякий талант: Дарина Лопатецька - юна українська тенісистка, яка змусила говорити про себе тенісний світ. ФОТО

 

15-річна українська тенісистка Дарина Лопатецька стала тріумфатором турніру ITF в Туреччині.

Юна харків'янка стала першою тенісисткою 2003 року народження, яка перемогла у фіналі професійного турніру.

Українка виграла 15 тис доларів та отримає свої перші очки в рейтингу WTA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раніше Чемпіон писав про гучну вечірку на честь 18-річчя Даяни Ястремської.

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку.

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