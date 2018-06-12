Яскрава усмішка, юнацька безпосередність та неабиякий талант: Дарина Лопатецька - юна українська тенісистка, яка змусила говорити про себе тенісний світ. ФОТО

15-річна українська тенісистка Дарина Лопатецька стала тріумфатором турніру ITF в Туреччині.

Юна харків'янка стала першою тенісисткою 2003 року народження, яка перемогла у фіналі професійного турніру.

Українка виграла 15 тис доларів та отримає свої перші очки в рейтингу WTA.

Раніше Чемпіон писав про гучну вечірку на честь 18-річчя Даяни Ястремської.

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