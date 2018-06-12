Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
555 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 07:01
Яскрава усмішка, юнацька безпосередність та неабиякий талант: Дарина Лопатецька - юна українська тенісистка, яка змусила говорити про себе тенісний світ. ФОТО
15-річна українська тенісистка Дарина Лопатецька стала тріумфатором турніру ITF в Туреччині.
Юна харків'янка стала першою тенісисткою 2003 року народження, яка перемогла у фіналі професійного турніру.
Українка виграла 15 тис доларів та отримає свої перші очки в рейтингу WTA.
Раніше Чемпіон писав про гучну вечірку на честь 18-річчя Даяни Ястремської.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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