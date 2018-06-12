Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
105 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 08:33
Харлан дотепно потролила колегу по збірній. ВІДЕО
|Ольга Харлан і Аліна Комащук
Збірна України з фехтування готується до Чемпіонату Європи, який пройде в Сербії з 16 по 21 червня.
Цікаве відео з'явилося в сторіс лідера збірної України з шаблі Ольги Харлан.
Переглядаючи фільм, не всі витримали напругу і втомлена Аліна Комащук просто заснула.
Нагадаємо, що на початку червня Харлан стала призером етапа Кубку світу в Тунісі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій