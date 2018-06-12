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13.06.2018  08:33

Харлан дотепно потролила колегу по збірній. ВІДЕО

Ольга Харлан і Аліна Комащук

Збірна України з фехтування готується до Чемпіонату Європи, який пройде в Сербії з 16 по 21 червня.

Цікаве відео з'явилося в сторіс лідера збірної України з шаблі Ольги Харлан.

Переглядаючи фільм, не всі витримали напругу і втомлена Аліна Комащук просто заснула.

Нагадаємо, що на початку червня Харлан стала призером етапа Кубку світу в Тунісі.

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