Перший годинний забіг у Полтаві: "Ltava Run Racing" зібрав 120 учасників на картодромі "Лтава"

Перший годинний забіг у Полтаві "Ltava Run Racing" зібрав 120 учасників на картодромі "Лтава"

Картодром "Лтава" – відома спортивна локація в Полтаві.

Тут провели чимало перегонів на картингах, мотоциклах та автомобілях. Але вперше в цьому місці… бігали.

9 червня на картодромі Running club Poltava організував перший годинний забіг "Ltava Run Racing".

Бігові змагання на картодромі відбулися вперше не тільки в Полтаві, а й в Україні загалом. Усього до заходу долучилося майже 120 учасників – з Полтави та області, інших регіонів України та навіть двоє гостей зі США.

"Гонка була дуже веселою, – розповіла американка Page Thorn. – Я ніколи не чула про ідею забігу на основі того, яку дистанцію можна пробігти в заданий час, але я була впевнена, що це буде цікавий досвід. Мені насправді дуже сподобалося! Я могла легко регулювати свою швидкість на кожному колі і точно знати, скільки часу у мене залишається. Крім того, було приємно бігти в чудовій компанії бігунів з абсолютно різним рівнем підготовки. Я сподіваюся, що мені вдасться і вдруге взяти участь у цьому забігу".

Незвичний формат змагань – біг не на відстань, а на час (в даному випадку година) – привабив багатьох тим, що підходить і для професіоналів, і для любителів.

Початківці могли бігти повільно, зупинятися, щоб перепочити, і не бути дискваліфікованими через те, що не вклалися в ліміт часу. Для Тетяни Чугуєвець "Ltava Run Racing" став першим офіційним стартом.

Мiй перший забiг видався на славу! Звiсно, дуже хвилювалася, але пiдтримка друзiв допомогла здолати за годину 9 км! Дуже щаслива, що потрапила в Running club Poltava. Все було круто. Емоцiї зашкалювали!

Кожен пробіг за 1 год. таку відстань, яка була під силу саме йому, – від 8 до понад 17 км. Результати забігу:

Абсолютний переможець і рекордсмен траси Олександр Маслак з клубу "CANT STOP" (Лубни) показав чудовий результат – 17365 м за 1 годину.

Формат змагань та атмосфера нереально суперова. Конкуренція була перші 15-20 хв. Чесно кажучи, суперники на старті здавалися більш грізними. До цього старту підійшов у гарній формі. Була проведена досить серйозна бігова робота. Свої особисті рекорди знаю від 100 м до марафону. А от скільки кілометрів пробіжу за годину було моїм вічним питанням. Дуже сподобалася траса. Її головна цінність полягає в тому, що професіонали біжать разом з любителями і останні не відчувають себе пригнічено. Так що картодром – це супер місце. Якщо змагання будуть традиційними, буду старатися бігати щороку. Організаторам велика подяка і невелике побажання – заохочувати переможців і грошовими винагородами, адже в колі профі-бігунів це дуже сильна мотивація. І справа не в сумі. Навіть скромний призовий фонд (наприклад, 1 місце – 800 грн, 2 – 600 грн., 3 – 300 грн) додає змаганням престижу.

До організації дебютного годинного забігу від Running club Poltava долучилася чимала команда. Заступник голови обласної ради Анатолій Ханко надав фінансову допомогу. Один зі спонсорів заходу "Автосервіс-Альянс" влаштував презентацію автомобілей. Розминку для учасників провели інструктори фітнес-клубу "Spartak GYM". Під час забігу використали чіпову систему фіксації результатів від компанії "Newrun". Освіжали бігунів встановлені на трасі охолоджуючі водяні рамки від Полтавського автоагрегатного заводу. Усі учасники отримали на згадку про подію медові пряники з логотипом "Ltava run racing" від Наталії Тумко, а переможці – пам’ятні медалі, спортивне приладдя від Intersport та букети від мережі квіткових магазинів "СолоФлора".

Серед жінок всі три призових місця зайняли члени Running club Poltava.

Формат заходу був дуже цікавий!

"Організація драйвова, – відзначила володарка 1-го місця серед жінок Анна Маслова, – Круто підбадьорювала якісна музика. А брати участь в даному заході зі своєю біговою родиною – особливо приємно та емоційно. Відчувалось, що всі ми на одній хвилі! Задоволена результатом, рада, що на нашому заході не підвела своїх. Уперше здобула 1 місце. І радію, що була не одна з RCP на тумбочці! Дуже задоволена, що і син брав участь та був свідком моєї перемоги! Такі заходи однозначно мотивують. Організатори ще раз довели, що вони самовіддані фанати цієї справи. Ти просто біжиш, отримуєш подарунки і свято, при цьому розуміючи, що хтось до цього місяцями готувався, не спав, придумував, щось монтував, шукав спонсорів… Велика подяка нашому активу! Не сумніваюсь, що це тільки початок, а наш клуб буде поповнюватись новими учасниками та крок за кроком робити вагомий вклад в розвиток спортивного, бігового життя міста".

Про розважальну програму на "Ltava Run Racing" подбала event team "Дефіляда". Учасників підтримала черлідинг-команда та драйвова музика Dj Artem Bllizzard. Після івенту на всіх присутніх чекав виступ полтавського гурту "Oneyroid".

Кавою пригощала кав’ярня "Фісташка", а морозивом – "Fratelli". Найкращі моменти зафіксувала фотограф Creative group "Белая стрекоза" Альона Мілевська.

"Я мегащасливий, бо відбувся той забіг, про який я мріяв давно, – поділився враженнями автор ідеї та головний організатор забігу Валерій Ручка, – Місяці переконань і домовленостей із партнерами, обдумувань і моделювання зі співорганізаторами пролетіли "рівно за одну годину".

Так, можливо, не все було ідеально, але мені особисто все дуже сподобалось. Було драйвово і весело, душевно і досить тепло в усіх значеннях цього слова. Було, як собі це і уявляв, але наступного року буде ще краще. Я в цьому впевнений".

Валерій Ручка (праворуч)

Тепер ви знаєте, скільки можете пробігти рівно за годину.

З результатами забігу можна ознайомитись за цим посиланням.

Чекаємо вас на "Ltava Run Racing-2019"!!!

Нагадаємо, що Чемпіон є інформаційним партнером Running club Poltava.

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