Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
191 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 18:33
Перший гол ЧС-2018 забили господарі Мундіалю. ВІДЕО
Перший гол ЧС-2018 забив півзахисник збірної Росії Юрій Газінскій, який відзначився у матчі-відкритті Росія - Саудівська Аравія.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій