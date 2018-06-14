Перший гол ЧС-2018 забили господарі Мундіалю. ВІДЕО

Перший гол ЧС-2018 забив півзахисник збірної Росії Юрій Газінскій, який відзначився у матчі-відкритті Росія - Саудівська Аравія.

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