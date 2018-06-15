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139 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 10:10
Феноменальний Салах зіграє на ЧС заради 100 млн єгиптян. ФОТО. ВІДЕО
|Мохамед Салах
Сьогодні, 16 червня, збірна Єгипту зійдеться в першому турі ЧС-2018 з командою Уругваю.
Напередодні гри лідер фараонів Мохамед Салах опублікував твіт, у якому пообіцяв одягнути бутси заради 100 млн єгиптян.
I wear these for 100 million Egyptians.@adidasfootball pic.twitter.com/lpbW4b04Mh— Mohamed Salah (@MoSalah) 12 червня 2018 р.
Напевно, символічно, що саме в день першої гри єгиптян на ЧС, один з найкращих футболістів сучасності святкує своє 26-річчя!
Чемпіон згадує феноменальний сезон Мохамеда:
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій