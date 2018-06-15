Феноменальний Салах зіграє на ЧС заради 100 млн єгиптян. ФОТО. ВІДЕО

Мохамед Салах

Сьогодні, 16 червня, збірна Єгипту зійдеться в першому турі ЧС-2018 з командою Уругваю.

Напередодні гри лідер фараонів Мохамед Салах опублікував твіт, у якому пообіцяв одягнути бутси заради 100 млн єгиптян.

Напевно, символічно, що саме в день першої гри єгиптян на ЧС, один з найкращих футболістів сучасності святкує своє 26-річчя!

Чемпіон згадує феноменальний сезон Мохамеда:

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