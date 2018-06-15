Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Блоги
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
139 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
15.06.2018  10:10

Феноменальний Салах зіграє на ЧС заради 100 млн єгиптян. ФОТО. ВІДЕО

Мохамед Салах

Сьогодні, 16 червня, збірна Єгипту зійдеться в першому турі ЧС-2018 з командою Уругваю.

Напередодні гри лідер фараонів Мохамед Салах опублікував твіт, у якому пообіцяв одягнути бутси заради 100 млн єгиптян.

Напевно, символічно, що саме в день першої гри єгиптян на ЧС, один з найкращих футболістів сучасності святкує своє 26-річчя!

Чемпіон згадує феноменальний сезон Мохамеда:

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua




Останні публікації
15.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
Усі публікації
Новини
11:20
ЧС-2018. Хорватія - Нігерія: анонс матчу чемпіонату світу у групі D
10:55
Футбол. Зозуля зустрівся з Вейном Руні. ФОТО
10:33
ЧС-2018. Перу - Данія: анонс матчу чемпіонату світу у групі С
10:14
Бокс. Промоутер Ломаченка назвав терміни відновлення українця
09:58
Футбол. Ярмоленко: Така футбольна подія буває раз на чотири роки, і нас там, на жаль, немає
09:35
ЧС-2018. Марокко - Іран: де дивитися матч чемпіонату світу у групі В
09:18
ЧС-2018. Російська жінка кумедно перервала ефір бразильського журналіста в Москві. ВІДЕО
09:02
ЧС-2018. Календар ігор групового турніру чемпіонату світу
Усі новини

Блоги
 
Інтерв'ю
 
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!