"Так сер. Я готовий. Тільки спочатку мені потрібно запитати дозволу у мами". Топ-12 цитат неперевершеного Юргена Клоппа.
|Юрген Клопп
16 червня, святкує свій день народження неперевершений Юрген Клопп.
Чемпіон вирішив пригадати висловлювання коуча Ліверпуля, який відомий своїми дотепними жартами.
- Як він відреагував? Це закрита інформація. Але ми не сварилися. Як можна посваритися, якщо говорив тільки я.
- Наша команда володіє м'ячем, але ніхто цього не помічає, тому що мій імідж - це пресинг і контрпресинг. Коли я був молодший, назвав це "футболом в стилі хеві-метал".
- Я сказав своїм гравцям не торкатися до таблички "This Is Anfield", поки вони не виграють що-небудь. Цій табличці необхідна повага.
- Упевненість в собі - маленький квітка. Якщо ти наступиш на неї - вона загине. Набагато складніше дозволити їй рости.
- Зазвичай у мене є запасні окуляри, але я не зміг їх знайти. Важко шукати окуляри без окуляр.
- У моїй роботі немає місця нормальності. Або це нормально - дивитися на тиждень по 30 DVD?
- Мені подобається Йоахім Лев. Я користуюся таким же шампунем і дезодорантом, як він.
- У нас є лук і стріли. Варто нам гарненько прицілитися - і ми неодмінно потрапляємо в ціль. Ось тільки проблемка полягає в тому, що у Баварії замість лука і стріл грьобана базука.
- Ми будемо чекати на нього (травмованого Матса Хуммельса - ред.), як вірна дружина чекає свого чоловіка з в'язниці.
- Останній раз, коли Дортмунд вигравав тут (після виїзної перемоги над Баварією - ред.), багатьох моїх гравців ще годували грудьми.
- Я виріс в Шварцвальді. У моєму селі проживало 1500 осіб. Коли я поїхав, там залишилося 1499 чоловік.
- Знаю, чому я не підійшов Гамбургу. Два хлопця прийшли до мене додому і побачили, що я в спортивному костюмі. Вибачте. Їм потрібен був солідний тренер.
- Якось раз мені подзвонив президент Баварії Улі Хенесс і попросив про зустріч. "Так сер. Я готовий. Тільки спочатку мені потрібно запитати дозволу у мами", відповів я.
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