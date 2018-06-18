Твій вихід, Мохамеде: найкращі голи Салаха. ВІДЕО





19 червня на чемпіонаті світу може статися дебют Мохамеда Салаха на найголовнішому змаганні збірних на планеті.

Збірна Єгипту зустрінеться із Росією і очевидно, що від наявності на полі лідера атак та його готовності залежатиме підсумок протистояння.

Поки ще невідомо, чи потрапить Мо у стартовий склад, проте мільйонам уболівальників напевно хочеться побачити, як виглядатиме у Росії найкращий гравець англійської Прем'єр-ліги у сезоні-2017/18.

Пропонуємо ж поки переглянути голи, які забивав Салах за Ліверпуль та збірну Єгипту. Нагадаємо, єгиптянин у цьому сезоні відзначився 44 голами за Лівер та усього чотирма м'ячами за збірну. Тож напевно хоче надолужити...

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