Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
134 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 11:01
Твій вихід, Мохамеде: найкращі голи Салаха. ВІДЕО
19 червня на чемпіонаті світу може статися дебют Мохамеда Салаха на найголовнішому змаганні збірних на планеті.
Збірна Єгипту зустрінеться із Росією і очевидно, що від наявності на полі лідера атак та його готовності залежатиме підсумок протистояння.
Поки ще невідомо, чи потрапить Мо у стартовий склад, проте мільйонам уболівальників напевно хочеться побачити, як виглядатиме у Росії найкращий гравець англійської Прем'єр-ліги у сезоні-2017/18.
Пропонуємо ж поки переглянути голи, які забивав Салах за Ліверпуль та збірну Єгипту. Нагадаємо, єгиптянин у цьому сезоні відзначився 44 голами за Лівер та усього чотирма м'ячами за збірну. Тож напевно хоче надолужити...
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій