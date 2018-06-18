Ногою? П'ятою? Зі штрафного? Найкращі голи Криштіану Роналду. ВІДЕО
20 червня збірна Португалії зіграє другий матч на чемпіонаті світу: суперником Криштіану Роналду та Ко буде Марокко.
Криштіану підходить до цієї гри у ролі героя протистояння з Іспанією - забивати гол у ворота чемпіонів світу-2010 за три хвилини до фінального свистку до снаги лише Роналду.
Також на його рахунку 3 голи і він уже зробив серйозну заявку на Золоту бутсу ЧС-2018.
Для того, щоб зміцнити свої позиції у цій гонці, а також, щоб обійти Дєніса Чєришева зі збірної Росії, Криштіану необхідно вражати ворота марокканців.
І судячи з усього, зірковий футболіст не буде думати лише про це - для нього найголовніше бути корисним своїй команді.
А поки пропонуємо вашій увазі нарізку найкращих голів португальського футболіста у матчах за його клуби - Реал та Манчестер Юнайтед.
Насолоджуйтеся!
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